Саутгемптон на виїзді впевнено переграв Уотфорд

У неділю, у рамках 32-го туру чемпіонату Англії, Саутгемптон на виїзді обіграв Уотфорд. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Уотфорд після рестарту англійської Прем'єр-ліги зумів здобути лише одне очко: відібравши залікові пункти у Лестера, він мінімально поступився Бернлі. Натомість Саутгемптон, розгромивши Норвіч, у минулому турі поступився Арсеналу (при непоганій грі все вирішили дитячі помилки у захисті). І хоч підопічні Ральфа Хазенхюттля фактично забезпечили собі місце в еліті на наступний сезон, набрати ще кілька очок для впевненості хотілось.

Вулверхемптон здобув мінімальну перемогу над Астон Віллою – "вовки" обійшли Манчестер Юнайтед у турнірній таблиці АПЛ

Матч розпочався з розвідки. Обидві команди довго вивчали суперника, не наважуючи на удари. Зрештою, перший же постріл у площину воріт призвів до гола. Вільям Смоллбоун знайшов пасом Денні Інгза і той, обігравши захисника, несподівано для голкіпера пробив метрів з тридцяти у дальній кут воріт. За кілька хвилин свою нагоду змарнував Джеймс Ворд-Праус, пробивши вище воріт.

У другій половину другого тайму Інгз оформив дубль, скориставшись грубою помилкою голкіпера. Бен Фостер викинув м'яч прямо на форварда "святих" і той, увірвавший у воротарський майданчик мало не порвав сітку. Ян Беднарек, намагаючись допомогти голкіперу, влучив у власні ворота, чим трохи підсолотив гіркоту поразки господарів. А вже за кілька хвилини розкішним ударом зі штрафного Ворд-Праус поставив ефектну крапку у матчі.

Черговий шанс для Зінченка і Маліновського, Вердер сподівається на диво в останньому матчі легенди: топ-матчі вікенду