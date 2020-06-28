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Саутгемптон на виїзді впевнено переграв Уотфорд

20:29 -
Саутгемптон на виїзді впевнено переграв Уотфорд
Уотфорд – Саутгемптон – 1:3 / AFP

У неділю, у рамках 32-го туру чемпіонату Англії, Саутгемптон на виїзді обіграв Уотфорд. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

79’ Ян Беднарек
 
Денні Інгз 16’
Денні Інгз 70’
Джеймс Ворд-Праус 82’
16’ Денні Інгз
70’ Денні Інгз
79’ Ян Беднарек
82’ Джеймс Ворд-Праус

Уотфорд після рестарту англійської Прем'єр-ліги зумів здобути лише одне очко: відібравши залікові пункти у Лестера, він мінімально поступився Бернлі. Натомість Саутгемптон, розгромивши Норвіч, у минулому турі поступився Арсеналу (при непоганій грі все вирішили дитячі помилки у захисті). І хоч підопічні Ральфа Хазенхюттля фактично забезпечили собі місце в еліті на наступний сезон, набрати ще кілька очок для впевненості хотілось.

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Матч розпочався з розвідки. Обидві команди довго вивчали суперника, не наважуючи на удари. Зрештою, перший же постріл у площину воріт призвів до гола. Вільям Смоллбоун знайшов пасом Денні Інгза і той, обігравши захисника, несподівано для голкіпера пробив метрів з тридцяти у дальній кут воріт. За кілька хвилин свою нагоду змарнував Джеймс Ворд-Праус, пробивши вище воріт.

У другій половину другого тайму Інгз оформив дубль, скориставшись грубою помилкою голкіпера. Бен Фостер викинув м'яч прямо на форварда "святих" і той, увірвавший у воротарський майданчик мало не порвав сітку. Ян Беднарек, намагаючись допомогти голкіперу, влучив у власні ворота, чим трохи підсолотив гіркоту поразки господарів. А вже за кілька хвилини розкішним ударом зі штрафного Ворд-Праус поставив ефектну крапку у матчі.

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Англія Уотфорд Уотфорд Саутгемптон Саутгемптон Уотфорд - Саутгемптон
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