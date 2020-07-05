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Саутгемптон – Манчестер Сіті: Зінченко грає з перших хвилин – онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

20:55 - Читать на русском
Саутгемптон – Манчестер Сіті: Зінченко грає з перших хвилин – онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ
Саутгемптон – Манчестер Сіті

У неділю, в рамках 33-го туру чемпіонату Англії, Саутгемптон на власному полі приймає Манчестер Сіті. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

 

Поєдинок Саутгемптон – Манчестер Сіті розпочнеться о 21:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, а переглянути матч на Setanta Sports можна безпосередньо у цій новині.

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У попередньому турі підопічні Гвардіоли каменя на камені не залишили над чемпіоном Англії Ліверпулем, розгромивши його на власному полі з рахунком 4:0. Український легіонер "містян" Олександр Зінченко у тому матчі на поле так і не вийшов, просидівши увесь матч в запасі.

Саутгемптон:

Манчестер Сіті:

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