Саутгемптон купив відкриття Прімери, якого пов'язували з Реалом, Атлетіко та МЮ

Новачком команди став центрбек Вальядоліда Мохаммед Салісу, інформує офіційний сайт "святих".

Тоттенхем офіційно підсилився хавбеком Саутгемптона

Контракт ганця розрахований на чотири роки. Клаусула захисника у Вальядоліді складала 12 млн євро, які і сплатив Саутгемптон. У минулому сезоні 21-річний Салісу став одним з відкриттів Прімери, провівши 31 матч (один гол і один асист). Захисника сватали у Реал, Атлетіко та Манчестер Юнайтед, однак його вибором став скромний Саутгемптон.

Нагадаємо, цього літа "святі" вже встигли підписати одного новачка в оборону, викупивши правого латераля Вокера-Пітерса у Тоттенхема.

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