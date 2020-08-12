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Саутгемптон купив відкриття Прімери, якого пов'язували з Реалом, Атлетіко та МЮ

21:27 - Читать на русском
Саутгемптон купив відкриття Прімери, якого пов'язували з Реалом, Атлетіко та МЮ
Салісу проти Мессі / Getty Images

Саутгемптон проводить серйозну роботу над підсиленням захисту у поточне трансферне вікно.

Новачком команди став центрбек Вальядоліда Мохаммед Салісу, інформує офіційний сайт "святих".

Тоттенхем офіційно підсилився хавбеком Саутгемптона

Контракт ганця розрахований на чотири роки. Клаусула захисника у Вальядоліді складала 12 млн євро, які і сплатив Саутгемптон. У минулому сезоні 21-річний Салісу став одним з відкриттів Прімери, провівши 31 матч (один гол і один асист). Захисника сватали у Реал, Атлетіко та Манчестер Юнайтед, однак його вибором став скромний Саутгемптон.

Нагадаємо, цього літа "святі" вже встигли підписати одного новачка в оборону, викупивши правого латераля Вокера-Пітерса у Тоттенхема.

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Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Мохаммед Мохаммед Салісу Вальядолід Вальядолід Англія Саутгемптон Саутгемптон
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