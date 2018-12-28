Саутгемптон – Вест Хем – 1:2 – відео голів та огляд матчу

В останньому матчі 19 туру АПЛ Вест Хем здійснив камбек по ходу зустрічі з Саутгемптоном. Дивіться відео голів поєдинку на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 19 тур

Саутгемптон – Вест Хем – 1:2

Голи: Огбонна, 50, (аг) – Андерсон, 53, 59

Цікаво, що всі голи в цій зустрічі були забиті гравцями гостей. Спочатку Анджело Огбонна відправив м'яч у власні ворота. Однак дубль Феліпе Андерсона приніс перемогу підопічним Мануеля Пеллегріні.

Вест Хем здобув вольову перемогу над Саутгемптоном

Завдяки цій перемозі Вест Хем набрав 27 очок і наздогнав Евертон, Саутгемптон з 15 пунктами лишився на 16 позиції.