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Саутгемптон – Вест Хем – 1:2 – відео голів та огляд матчу

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Саутгемптон – Вест Хем – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Саутгемптон – Вест Хем – 1:2 – відео голів та огляд матчу

В останньому матчі 19 туру АПЛ Вест Хем здійснив камбек по ходу зустрічі з Саутгемптоном. Дивіться відео голів поєдинку на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 19 тур

Саутгемптон – Вест Хем – 1:2

Голи: Огбонна, 50, (аг) – Андерсон, 53, 59

Цікаво, що всі голи в цій зустрічі були забиті гравцями гостей. Спочатку Анджело Огбонна відправив м'яч у власні ворота. Однак дубль Феліпе Андерсона приніс перемогу підопічним Мануеля Пеллегріні.

Вест Хем здобув вольову перемогу над Саутгемптоном

Завдяки цій перемозі Вест Хем набрав 27 очок і наздогнав Евертон, Саутгемптон з 15 пунктами лишився на 16 позиції.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія19 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Вест Хем: Четвер 27 грудня 2018

Саутгемптон
Матч завершено
1 : 2
Вест Хем
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Вест Хем Вест Хем Саутгемптон Саутгемптон Англія Відеоновини Саутгемптон - Вест Хем
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