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Саутгемптон – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу, у якому гості продовжили безвиграшну серію в АПЛ до 4 турів

20:01 197 Читать на русском
Саутгемптон – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу, у якому гості продовжили безвиграшну серію в АПЛ до 4 турів
Саутгемптон – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

 Саутгемптон несподівано переміг Тоттенхем у 30 турі АПЛ (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

77’ Ян Валері
81’ Джеймс Ворд-Праус
 
Харрі Кейн 26’

Чемпіонат Англії. АПЛ. 30 тур

Саутгемптон – Тоттенхем – 2:1

Голи: Валері, 76, Ворд-Прауз, 81 – Кейн, 26

Саутгемптон здобув вольову перемогу над Тоттенхемом: 30 тур АПЛ, матчі суботи

Тоттенхем вийшов вперед у першому таймі, але у другій половині зустрічі "святі" змогли забити два голи та здобули 3 очки у матчі зі "шпорами". Цей матч став 4-им поспіль для підопічних Почеттіно в АПЛ без перемог.

Завдяки цій звитязі Саутгемптон набрав 30 очок та піднявся на 16 місце, Тоттенхем з 61 пунктом залишився третім.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Тоттенхем Тоттенхем Англія Саутгемптон - Тоттенхем Саутгемптон Саутгемптон
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