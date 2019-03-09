Саутгемптон – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу, у якому гості продовжили безвиграшну серію в АПЛ до 4 турів

Саутгемптон несподівано переміг Тоттенхем у 30 турі АПЛ (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Англії. АПЛ. 30 тур

Саутгемптон – Тоттенхем – 2:1

Голи: Валері, 76, Ворд-Прауз, 81 – Кейн, 26

Саутгемптон здобув вольову перемогу над Тоттенхемом: 30 тур АПЛ, матчі суботи

Тоттенхем вийшов вперед у першому таймі, але у другій половині зустрічі "святі" змогли забити два голи та здобули 3 очки у матчі зі "шпорами". Цей матч став 4-им поспіль для підопічних Почеттіно в АПЛ без перемог.

Завдяки цій звитязі Саутгемптон набрав 30 очок та піднявся на 16 місце, Тоттенхем з 61 пунктом залишився третім.