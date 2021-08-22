Саутгемптон приймав Манчестер Юнайтед в рамках другого туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Фред відкрив рахунок у матчі, але, на жаль для екс-півзахисника Шахтаря, він це зробив, зрізавши м'яч у власні ворота.

Повернення Кейна у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Тоттенхем – 0:1

На старті другого тайму гравці Манчестер Юнайтед все ж вирівняли становище завдяки голу Грінвуда. Попри певну перевагу підопічних Сульшера, фінальний свисток зафіксував нічию.

"Червоні дияволи" після двох турів володіють 4-ма очками, у Саутгемптона лише один заліковий бал.

Манчестер Юнайтед розписав бойову нічию із Саутгемптоном, Тоттенхем на виїзді здолав Вулверхемптон