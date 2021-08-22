Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу
20:15 - Читать на русском
Саутгемптон приймав Манчестер Юнайтед в рамках другого туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
завершено
Мейсон Грінвуд 55’
55’ Мейсон Грінвуд
Фред відкрив рахунок у матчі, але, на жаль для екс-півзахисника Шахтаря, він це зробив, зрізавши м'яч у власні ворота.
Повернення Кейна у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Тоттенхем – 0:1
На старті другого тайму гравці Манчестер Юнайтед все ж вирівняли становище завдяки голу Грінвуда. Попри певну перевагу підопічних Сульшера, фінальний свисток зафіксував нічию.
"Червоні дияволи" після двох турів володіють 4-ма очками, у Саутгемптона лише один заліковий бал.
Манчестер Юнайтед розписав бойову нічию із Саутгемптоном, Тоттенхем на виїзді здолав Вулверхемптон
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