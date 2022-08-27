Єдиний гол на старті другого тайму забив Бруну Фернандеш, який ударом у дотик замкнув простріл Далота. Кріштіану Роналду знову опинився в запасі, вдовольнившись виходом на заміну. Каземіро теж з'явився по ходу гри – для бразильського новачка це був дебют за нову команду.

Манчестер Юнайтед здобув другу перемогу поспіль – Бруну нарешті забив, дебют Каземіро, черговий млявий вихід Роналду

"Святі" мали шанси, щоб зрівняти рахунок, але Де Хеа діяв надійно, а в кількох випадках голкіпера страхували і захисники. 0:1 – підопічні Тен Хага вперше в поточному чемпіонаті не пропустили.

Після 4-х турів МЮ набрав 6 очок, у Саутгемптона 4 пункти.