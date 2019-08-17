Саутгемптон – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ліверпуль на виїзді мінімально переграв Саутгемптон в рамках 2-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Саутгемптон – Ліверпуль.

Ліверпуль на виїзді без особливих труднощів обіграв Саутгемптон. Наприкінці першого тайму Мане отримав м'яч від Мілнера і красивим ударом в дальню дев'ятку відкрив рахунок. Садьйо взяв участь і в другому взятті воріт, віддавши гольову передачу на Фірміно, а Роберто хитрим ударом подвоїв перевагу мерсисайдців. Однак сухими свої ворота "червоні" лишити не змогли, Адріан замість простого виносу віддав на Інгза, який скоротив відставання.

Арсенал переграв Бернлі, Ліверпуль втримав перемогу над Саутгемптоном: 2-й тур АПЛ, матчі суботи

Завдяки цій перемозі Ліверпуль набрав 6 очок і разом з Арсеналом очолює турнірну таблицю, Саутгемптон з 0 пунктів лишився на 18 позиції.