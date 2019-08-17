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Саутгемптон – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

19:07 252 Читать на русском
Саутгемптон – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Саутгемптон – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу / твіттер ФК Ліверпуль

Ліверпуль на виїзді мінімально переграв Саутгемптон в рамках 2-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Саутгемптон – Ліверпуль.

83’ Денні Інгз
 
Садьйо Мане 45+1’
Роберто Фірміно 71’
45+1’ Садьйо Мане
71’ Роберто Фірміно
83’ Денні Інгз

Ліверпуль на виїзді без особливих труднощів обіграв Саутгемптон. Наприкінці першого тайму Мане отримав м'яч від Мілнера і красивим ударом в дальню дев'ятку відкрив рахунок. Садьйо взяв участь і в другому взятті воріт, віддавши гольову передачу на Фірміно, а Роберто хитрим ударом подвоїв перевагу мерсисайдців. Однак сухими свої ворота "червоні" лишити не змогли, Адріан замість простого виносу віддав на Інгза, який скоротив відставання.

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Завдяки цій перемозі Ліверпуль набрав 6 очок і разом з Арсеналом очолює турнірну таблицю, Саутгемптон з 0 пунктів лишився на 18 позиції.

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Теги
Англія Роберто Фірміно Роберто Фірміно Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Саутгемптон Саутгемптон Саутгемптон - Ліверпуль
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