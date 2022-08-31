Челсі несподівано поступився Саутгемптону у четвертому турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Гості розпочали активніше, а Стерлінг вже на екваторі першого тайму відкрив рахунок, розібравшись з оборонцем і голкіпером. Ще до перерви "святі" оформили камбек.

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Спершу Лавія потужним ударом з-за меж штрафного пробив Менді, у доданий до першого тайму час Армстронг з рикошетом від Кулібалі забив. Челсі не створив жодного серйозного моменту, щоб бодай зрівняти рахунок. Саутгемптон набрав 7 залікових балів, зрівнявшись із "синіми".