Челсі розтрощив Саутгемптон в рамках 32-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

"Святі" чергують успішні серії з провальними. Зараз – провальна. Після поразки від Челсі безвиграшна серія досягла шести поєдинків. Сьогодні уболівальники на Сент-Мері'с спостерігали за приниженням своєї команди.

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Челсі без проблем забив шість "сухих" м'ячів. Навіть Тімо Вернер оформив дубль. Цікаво, що німецький форвард в рамках АПЛ загалом забив 9 голів, з них 5 – у ворота Саутгемптона.