Саутгемптон – Челсі – 0:6 – відео голів та огляд матчу
20:08 - Читать на русском
Челсі розтрощив Саутгемптон в рамках 32-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Мейсон Маунт 16’
Тімо Вернер 21’
Кай Хаверц 31’
Тімо Вернер 49’
Мейсон Маунт 54’
16’ Мейсон Маунт
21’ Тімо Вернер
31’ Кай Хаверц
49’ Тімо Вернер
54’ Мейсон Маунт
"Святі" чергують успішні серії з провальними. Зараз – провальна. Після поразки від Челсі безвиграшна серія досягла шести поєдинків. Сьогодні уболівальники на Сент-Мері'с спостерігали за приниженням своєї команди.
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Челсі без проблем забив шість "сухих" м'ячів. Навіть Тімо Вернер оформив дубль. Цікаво, що німецький форвард в рамках АПЛ загалом забив 9 голів, з них 5 – у ворота Саутгемптона.
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