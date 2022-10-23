Арсенал розписав нічию з Саутгемптоном (1:1) у 13 турі АПЛ 2022/23. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Олександр Зінченко ще не відновився після травми, хоча перед матчем деякі інсайдери пророкували потрапляння українця в заявку. Проте Арсенал і без нашого земляка виступав цілком успішно, але сьогодні переможна серія завершилася.

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Рахунок у звітному матчі відкрив Граніт Джака. Арсенал не зміг розвинути свій успіх, а по перерві пропустив від Армстрогна. Більше голів уболівальники не побачили. Лондонці зберегли лідерство, але тепер перевага над Ман Сіті становить лише 2 очки. Саутгемптон розташувався на 15 місці.