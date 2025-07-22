Сауль Ньїгес вже прямує до Ріо-де-Жанейро, щоб завершити угоду з Фламенго. Найближчим часом має відбутися його перехід до відомого бразильського клубу, інформує Globo Esporte.

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30-річний іспанець перебував в оренді в Севільї, а його контракт з Атлетіко діє до літа 2026 року. Він вів переговори про дострокове розірвання контракту, щоб перейти в інший клуб. Сауль погодив контракт з Трабзонспором, але в останній момент відмовився від переїзду до Туреччини. Сім'я гравця була не в захваті від переїзду до цієї країни.

У Фламенго півзахисник возз'єднається з Філіпе Луїсом, з яким провів чотири сезони в Атлетіко.

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