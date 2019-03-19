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Сауль замінив Руїса в заявці збірної Іспанії

19:05 61 Читать на русском
Сауль замінив Руїса в заявці збірної Іспанії
Сауль Ньїгес / Marca

Півзахисник мадридського Атлетіко Сауль Ньїгес був викликаний до збірної Іспанії для відбіркових матчів Євро-2020 через хворобу Фабіана Руїса.

Сауль Ньїгес змінить Фабіана Руїса в заявці збірної Іспанії через вірус у півзахисника Наполі, інформує Федерація футболу Іспанії в своєму Twitter.

Луїс Енріке оголосив заявку збірної Іспанії на матчі проти Норвегії та Мальти

Це стало ударом для 22-річного гравця, який отримав свій перший виклик до складу "Фурії Рохи".

Піке, який завершив кар’єру у збірній Іспанії, зіграє за Каталонію

Нагадаємо, що збірна Іспанії вдома прийматиме збірну Норвегії 23 березня, а з Мальтою зустрінеться на виїзді 26 березня.

Теги
Іспанія Іспанія Іспанія Фабіан Руїс Фабіан Руїс Сауль Ньїгес Сауль Ньїгес
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