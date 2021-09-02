Сауль пояснив свій відхід з Атлетіко: Не знаю, чи я зміг би витримати ще один такий сезон
Півзахисник Сауль Ньїгес розкрив обставини, які змусили його проміняти рідний Атлетіко на Челсі.
"Я не знаю, чи зміг би витримати ще один такий сезон, як минулого року або до того. Я знаю, що міг би бути щасливим протягом декількох днів або тижнів вдома. Але мені потрібно було заново відкрити себе, а потім з'явився шанс приєднатися до Челсі, це переможець Ліги чемпіонів. Рішення перейти було дуже важким, тому що тепер я буду один, без дружини і сім'ї, та ще й майже не знаю англійської.
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У нас була розмова із Сімеоне. Ми обидва – дорослі люди, тому все з'ясували між собою. Я йду з великого клубу, який довіряв мені. Тепер все, що я хочу – це тренуватися на своїй позиції а потім мати можливість грати. Я хочу повернути певні аспекти своєї гри, чого не міг зробити, граючи без чіткої позиції. Це була основна причина мого рішення. Я йду, але відносини з клубом і босом залишаються чудовими", – цитує Сауля AS.
Нагадаємо, Челсі орендував півзахисника "матрацників" на рік за 5 млн євро.
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