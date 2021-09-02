"Я не знаю, чи зміг би витримати ще один такий сезон, як минулого року або до того. Я знаю, що міг би бути щасливим протягом декількох днів або тижнів вдома. Але мені потрібно було заново відкрити себе, а потім з'явився шанс приєднатися до Челсі, це переможець Ліги чемпіонів. Рішення перейти було дуже важким, тому що тепер я буду один, без дружини і сім'ї, та ще й майже не знаю англійської.

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У нас була розмова із Сімеоне. Ми обидва – дорослі люди, тому все з'ясували між собою. Я йду з великого клубу, який довіряв мені. Тепер все, що я хочу – це тренуватися на своїй позиції а потім мати можливість грати. Я хочу повернути певні аспекти своєї гри, чого не міг зробити, граючи без чіткої позиції. Це була основна причина мого рішення. Я йду, але відносини з клубом і босом залишаються чудовими", – цитує Сауля AS.

Нагадаємо, Челсі орендував півзахисника "матрацників" на рік за 5 млн євро.

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