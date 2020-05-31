Сауль назве новий клуб через три дні – фанати Атлетіко панікують, згадуючи Грізманна

Півзахисник мадридського Атлетіко Сауль Ньїгес заінтригував своїми планами на майбутнє.

"Я хотів повідомити дещо важливе. Новий клуб, я оголошу про це через три дні", – написав 25-річний іспанець у своєму Twitter.

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Вболівальники Атлетіко відразу почали бити на сполох, побоюючись втрати ключового гравця. Втім, хитрий Сауль міг мати на увазі дещо інше, пояснює La Sexta. Раніше хавбек повідомляв про свою зацікавленість у кіберспорті, і не виключено, що його анонс стосується роботи саме в цьому напрямку.

Нагадаємо, що фанати Атлетіко вже мають прикрий досвід з Антуаном Грізманном, який заздалегідь повідомив про свій відхід з клубу і зрештою опинився в Барселоні.

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