Під час одного з недавніх тренувань "матрацників" 26-річний іспанець був змушений займатися окремо від решти команди, інформує Cadena Ser.

Барселона може отримати ще двох гравців Атлетіко в рамках обміну Грізманн-Сауль

За інформацією видання, після заняття Сауль підійшов до групи фанатів, щоб сфотографуватися і роздати автографи. У момент комунікації з гравцем один з фанатів поцікавився про відхід із Атлетіко, на що футболіст з посмішкою відповів: "Вони мене виганяють, друже".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Барселона та Атлетіко продовжують працювати над можливим обміном зірковими футболістами. В Мадрид має повернутися Антуан Грізманн, а Сауль Ньїгес повинен вирушити у столицю Каталонії.

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