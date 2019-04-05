Саугтейт отримав знак Ордена Британської імперії

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт був нагороджений знаком Ордена Британської імперії.

Принц Чарльз вшановував головного тренера збірної Англії Гарета Саутгейта. Наставник отримав знак Ордена Британської імперії.

Чорногорія – Англія – 1:5 – відео голів та огляд матчу

48-річний наставник був відзначений за успіхи національної команди. Під його керівництвом "Три леви" дійшли до півфіналу ЧС-2018 та виграли свою групу в Лізі націй, вийшовши до фіналу чотирьох.

Також Англія дуже вдало розпочала відбірковий цикл Євро-2020, забивши 10 голів у перших двох турах.

Football's coming home: як збірна Англії повертає собі статус гранда світового футболу