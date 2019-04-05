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Саугтейт отримав знак Ордена Британської імперії

08:50 51 Читать на русском
Саугтейт отримав знак Ордена Британської імперії
Гарет Саутгейт з нагородою / соцмережі

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт був нагороджений знаком Ордена Британської імперії.

Принц Чарльз вшановував головного тренера збірної Англії Гарета Саутгейта. Наставник отримав знак Ордена Британської імперії.

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48-річний наставник був відзначений за успіхи національної команди. Під його керівництвом "Три леви" дійшли до півфіналу ЧС-2018 та виграли свою групу в Лізі націй, вийшовши до фіналу чотирьох.

Також Англія дуже вдало розпочала відбірковий цикл Євро-2020, забивши 10 голів у перших двох турах.

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Теги
Англія Відеоновини Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт Англія Англія
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