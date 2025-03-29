Антоніо Рюдігер може покинути мадридський Реал вже цього літа.

Після епідемії травм захисників у поточному сезоні Реал може позбутися кількох оборонців у майбутнє міжсезоння, повідомляє AS.

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В списку на вихід може з'явитися ім'я Антоніо Рюдігера, якщо Мадрид отримає хорошу пропозицію від клубів з Близького Сходу, які не перший рік зацікавлені в одному з найкращих захисників світу і готові запропонувати йому божевільну зарплату. Переходу також сприяє вік гравця, котрому, як і Девіду Алабі вже 32 роки.

Щоправда, Карло Анчелотті не бажає відпускати лідера захисту команди. Змінитися це рішення може лише, якщо "вершковим" вдасться оформити трансфер одноклубника Іллі Забарного – Діна Хьойсена з Борнмута.

Додамо, що в нинішній кампанії Рюдігер відіграв 41 матч за Реал в усіх турнірах, забивши 2 голи. Контракт німця з "бланкос" діє до 2026 року.

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