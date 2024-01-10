Саудівці намагаються залучити до своєї ліги не тільки зіркових гравців, а й талановитих менеджерів. Як повідомляє Marca, спортивний директор Бетіса Рамон Планес продовжить свою кар'єру в Аль-Іттіхаді.

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Саудівський клуб заплатить "вердібланкос" мільйон євро за дострокове розірвання контракту фахівця. Сам Планес зароблятиме в Аль-Іттіхаді близько восьми мільйонів євро чистими за три сезони.

Рамон Планес – один з творців сучасного Бетіса. Він працював над контрактами Іско, Марка Роки, Шаді Ріада, Ектора Бельєріна, Еза Абде, Атіміри, Сократіса та Джонні Кардосо, а також закрив продажі Луїса Феліпе, Каналеса, Рауля Гарсії, Едгара Гонсалеса і Пола Акокуку.

Нагадаємо, що за Аль-Іттіхад виступає Карім Бензема, який перебрався у Саудівську Аравію влітку 2023 року. Наразі команда перебуває на сьомій сходинці в турнірній таблиці з 28 балами.

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