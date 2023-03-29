"Для мене бути головним тренером збірної Саудівської Аравії було великою гордістю. Із серпня 2019 року я зміг стати невід'ємною частиною життя цієї прекрасної країни.

Ребров обурився через інсайд щодо його роботи в збірній України: "Невже ви вважаєте, що я повинен усе це коментувати?"

Я бачив, як ця команда росла разом зі мною і досягла неймовірного результату на чемпіонаті світу. Фантастична і незабутня перемога над Аргентиною.

Я дуже пишаюся тим, що зміг показати світу прогрес і хороший імідж саудівського футболу. Мені час летіти до іншого горизонту, але ці спогади залишаться зі мною назавжди", – написав Ренар на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, 54-річний фахівець очолював Саудівську Аравію з 2019 року і вивів команду на ЧС-2022. На турнірі команда сенсаційно обіграла майбутніх чемпіонів світу – збірну Аргентини (2:1), але програла два інших матчі і не вийшла з групи.

Раніше ЗМІ повідомляли, що наступним місцем роботи Ренара буде жіноча збірна Франції.

"Шевченко був моїм героєм": Хвіча підтримав Україну, закохав Неаполь та легенду Реала і потрапив на пачку презервативів