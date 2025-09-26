Аль-Наср переміг Аль-Іттіхад (2:0) у матчі четвертого туру чемпіонату Саудівської Аравії. Звіт та результат матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 4-й тур

Аль-Іттіхад – Аль-Наср – 0:2

Голи: Мане, 9, Роналду, 35

У матчі четвертого туру чемпіонату Саудівської Аравії зустрічалися лідер турнірної таблиці Аль-Наср та Аль-Іттіхад, який посідав друге місце.

Господарі поля активно почали гру та подекуди створювали загрозу для воріт Аль-Насра. На 9-й хвилині Діабі викотив м'яч під удар Бергвейну, але його постріл заблокував захисник. Гості у відповідь забили гол – Коман пройшов кількох суперників та віддав навіс на Мане, який розстріляв ворота з одинадцяти метрів.

Незабаром Бензема віддав хороший пас на хід Бергвейну, однак голкіпер впорався з ударом нідерландця, парирувавши постріл ногою. А на 35-й хвилині Аль-Наср подвоїв свою перевагу. Садіо Мане зробив м'який навіс на Роналду, а видатний португалець головою пробив у нижній кут воріт Аль-Іттіхада.

У другому таймі було значно менше небезпечних моментів. Роналду декілька разів стріляв здалеку, але його ударам дещо бракувало точності. На 81-й хвилині Діабі увійшов у штрафний майданчик Аль-Насра, але Бенто врятував свою команду. В підсумку Аль-Наср здобув суху перемогу та відірвався від Аль-Іттіхада на три очки у турнірній таблиці.

