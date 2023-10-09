Саудівська Аравія подала заявку на проведення чемпіонату світу 2034 року.

Саудівські шейхи продовжують смітити грошима. Слідом за запрошенням до місцевого чемпіонату зірок світової величини на кшталт Кріштіану Роналду, Каріма Бензема і Садійо Мане Федерація футболу Саудівської Аравії (SAFF) офіційно надіслала до ФІФА лист про намір провести ЧС-2034.

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"Минулого тижня ми оголосили про наші амбіції провести чемпіонат світу 2034 року, і ця офіційна заявка підтверджує прагнення втілити мрії нашого народу в реальність", – заявив президент SAFF Ясір Аль-Місехаль.

Інформаційне агентство АР стверджує, що Саудівська Аравія вважається фаворитом на проведення ЧС-2034.

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