Саудівська Аравія продовжує експансію – країна офіційно подала заявку на проведення ЧС
Саудівська Аравія подала заявку на проведення чемпіонату світу 2034 року.
Саудівські шейхи продовжують смітити грошима. Слідом за запрошенням до місцевого чемпіонату зірок світової величини на кшталт Кріштіану Роналду, Каріма Бензема і Садійо Мане Федерація футболу Саудівської Аравії (SAFF) офіційно надіслала до ФІФА лист про намір провести ЧС-2034.
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"Минулого тижня ми оголосили про наші амбіції провести чемпіонат світу 2034 року, і ця офіційна заявка підтверджує прагнення втілити мрії нашого народу в реальність", – заявив президент SAFF Ясір Аль-Місехаль.
Інформаційне агентство АР стверджує, що Саудівська Аравія вважається фаворитом на проведення ЧС-2034.
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