Чемпіонат Саудівської Аравії, 2-й тур

Дамак – Неом – 1:2

Голи: Медіна, 49 – Ляказетт, 30, 83 (з пенальті)

Аль-Наср – Аль-Холуд – 2:0

Голи: Мане, 52, Іньїго Мартінес, 81

На 89-й хвилині Маоліда (Аль-Холуд) не реалізував пенальті (воротар)

Кріштіану Роналду не може забивати в кожному матчі. У грі проти Аль-Холуда авторами голів стали інші зірки – Садіо Мане та Іньїго Мартінес. Для екс-захисника Барселони цей гол з другого поверху після навісу з кутового став дебютним за нову команду. А ось Мане відзначився з передачі екс-зірки Баварії Кінгслі Комана.

Наприкінці гри Мрізіан Маоліда міг скоротити відставання і повернути інтригу, але не зміг переграти воротаря Аль-Насра Рагіда Аль-Наджара з 11-метрової позначки.

В іншому матчі 2-го туру Неом святкував гостьову перемогу над Дамаком завдяки дублю Ляказетта. У першому таймі французький форвард забив з гри, у другому – з пенальті.