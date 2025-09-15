Саудівська Аравія: Ляказетт приніс своїй команді перемогу, Роналду "промовчав" – забивали легенди Ліверпуля та Барселони
У неділю, 14 вересня, відбулися матчі 2-го туру чемпіонату Саудівської Аравії.
Чемпіонат Саудівської Аравії, 2-й тур
Дамак – Неом – 1:2
Голи: Медіна, 49 – Ляказетт, 30, 83 (з пенальті)
Аль-Наср – Аль-Холуд – 2:0
Голи: Мане, 52, Іньїго Мартінес, 81
На 89-й хвилині Маоліда (Аль-Холуд) не реалізував пенальті (воротар)
Кріштіану Роналду не може забивати в кожному матчі. У грі проти Аль-Холуда авторами голів стали інші зірки – Садіо Мане та Іньїго Мартінес. Для екс-захисника Барселони цей гол з другого поверху після навісу з кутового став дебютним за нову команду. А ось Мане відзначився з передачі екс-зірки Баварії Кінгслі Комана.
Аль-Хіляль вирвав нічию проти Аль-Кадісії – гол невдахи Ліверпуля, рятівний пенальті гравця збірної Португалії
Наприкінці гри Мрізіан Маоліда міг скоротити відставання і повернути інтригу, але не зміг переграти воротаря Аль-Насра Рагіда Аль-Наджара з 11-метрової позначки.
В іншому матчі 2-го туру Неом святкував гостьову перемогу над Дамаком завдяки дублю Ляказетта. У першому таймі французький форвард забив з гри, у другому – з пенальті.