Проведення великого футбольного турніру останнім часом не приносить дивідендів господарям, натомість вимагає величезних витрат. Тому країни об'єднуються і спільно подають заявки. Навіть США прийматимуть ЧС-2026 не самотужки, а з Мексикою та Канадою.

На ЧС-2030 поки що претендують виключно спільні заявки. Іспанія/Португалія (вважаються фаворитами), Греція/Сербія/Угорщина/Румунія, Аргентина/Уругвай/Парагвай/Чилі, Марокко/Алжир/Туніс.

Нещодавно стало відомо, що Італія на хвилі успіху вирішила поборотися за Євро-2028 та ЧС-2030. Допомогти апеннінцям реалізувати план хоче Саудівська Аравія, повідомляє The Athletic. Саудити можуть фінансово посприяти оновленню інфраструктури в Італії.

Саудівська Аравія серйозно налаштована прийняти чемпіонат світу і перебуває в пошуках партнера. Варіант з Марокко та Єгиптом не в пріоритеті, адже економіка цих країн може не витримати удару Мундіалем, до того ж є питання щодо безпеки.

Кооперація з Італією виглядає оптимально, зважаючи на посилення зв'язків між країнами, зокрема футбольних. Саудівська Аравія приймає Суперкубок Італії. Також саудити запускають власний спортивний телеканал, першим серйозним товаром на якому стане саме Серія А.

Важливим конкурентом Саудівської Аравії та Італії може стати спільна британська заявка від Англії, Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії та Ірландії. Нинішня влада Об'єднаного Королівства, як і Росія та Катар, просуває цю ідею, розраховуючи на політичні дивіденди.

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