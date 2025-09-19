Саудівська Аравія: божевільний камбек Аль-Ахлі після 0:3 від Аль-Хіляля – шоу збитих льотчиків, нічия команди Бущана
У п'ятницю, 19 вересня, відбулися матчі третього туру чемпіонату Саудівської Аравії. Звіт про зустрічі й результат ігор – в цій новині на "Футбол 24".
Саудівська Аравія, 3-й тур
Аль-Ахлі – Аль-Хіляль – 3:3
Голи: Тоуні, 78, 87, Демірал, 90+1 – Т. Ернандес, 12, Малком, 25, 41
Аль-Кадісія – Аль-Халідж – 2:1
Гол: Ретегі, 10, Аль Салем, 90+1 – Кінг, 78
Аль-Фейха – Аль-Шабаб – 0:0
Аль-Хіляль на виїзді втратив перемогу над Аль-Ахлі. Ще в першому таймі гості забили тричі. Спочатку відзначився колишній захисник Мілана Тео Ернандес.
На 25-й хвилині забив уже Малком з передачі екс-форварда Ліверпуля Дарвіна Нуньєса.
Уругваєць мав забивати третій м'яч своєї команди, але з кількох метрів не зміг пробити точно – на шляху м'яча став захисник. Пізніше Аль-Хіляль все ж спромігся на третій гол зусиллями Малкома. Екс-гравець Барселони оформив дубль, хоча суперники протестували через порушення принципів фейр-плей перед голом.
Ріяд Марез міг розмочити рахунок, але Ясін Буну грав надзвичайно надійно, і на перерву команди пішли за рахунку 3:0 на користь Аль-Хіляля.
Другий тайм здавався формальністю до 78-ї хвилини. Але Айвен Тоні за 9 хвилин оформив дубль, відродивши інтригу.
Довершив камбек Меріх Демірал у компенсований час. У підсумку – нічия 3:3.
В іншому матчі ігрового дня Аль-Кадісія здолала вдома Аль-Халідж – 2:1. Рахунок відкрив екс-зірка Аталанти Матео Ретегі. Гості відповіли м'ячем колишнього нападника Борнмута та Евертона Джошуа Кінга. Зрештою перемогу Аль-Кадісії приніс м'яч Аль-Салема в компенсований час.
В третій зустрічі п'ятниці Аль-Шабаб, який на правах оренди покинув Георгій Бущан, розписав нульову нічию з Аль-Фейхою – 0:0. Екс-конкурент українця на воротарській позиції 38-річний бразилець Марсело оформив другий кліншит поспіль після того, як Бущан в першому турі пропустив 4 голи від Аль-Халіджа.
