У п'ятницю, 19 вересня, відбулися матчі третього туру чемпіонату Саудівської Аравії. Звіт про зустрічі й результат ігор – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 3-й тур

Аль-Ахлі – Аль-Хіляль – 3:3

Голи: Тоуні, 78, 87, Демірал, 90+1 – Т. Ернандес, 12, Малком, 25, 41

Аль-Кадісія – Аль-Халідж – 2:1

Гол: Ретегі, 10, Аль Салем, 90+1 – Кінг, 78

Аль-Фейха – Аль-Шабаб – 0:0

Роналду отримав "Золотий бутс" – він став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії (ФОТО)

Аль-Хіляль на виїзді втратив перемогу над Аль-Ахлі. Ще в першому таймі гості забили тричі. Спочатку відзначився колишній захисник Мілана Тео Ернандес.

️ BUUUTTT ! Théo Hernandez



Le Français ouvre le score dans ce match et inscrit son tout premier but en SPL !



12’ | Al Ahli 0 - 1 Al Hilal pic.twitter.com/FI9Q0yVQIj — SPL (@ActuSPL) September 19, 2025

На 25-й хвилині забив уже Малком з передачі екс-форварда Ліверпуля Дарвіна Нуньєса.

️ BUUUTTT ! MALCOM



Le numéro 10 d’Al Hilal climatise le stade sur une passe décisive de Darwin Nuñez



24’ | Al Ahli 0 - 2 Al Hilal pic.twitter.com/bh62B1kf2g — SPL (@ActuSPL) September 19, 2025

Уругваєць мав забивати третій м'яч своєї команди, але з кількох метрів не зміг пробити точно – на шляху м'яча став захисник. Пізніше Аль-Хіляль все ж спромігся на третій гол зусиллями Малкома. Екс-гравець Барселони оформив дубль, хоча суперники протестували через порушення принципів фейр-плей перед голом.

️ BUUUTTT ! Doublé Malcom



ÇA TOURNE À LA CORRECTION POUR AL AHLI JUSTE AVANT LA MI TEMPS !!!!!!



41’ | Al Ahli 0 - 3 Al Hilal pic.twitter.com/QH6gDMhIDm — SPL (@ActuSPL) September 19, 2025

Ріяд Марез міг розмочити рахунок, але Ясін Буну грав надзвичайно надійно, і на перерву команди пішли за рахунку 3:0 на користь Аль-Хіляля.

Другий тайм здавався формальністю до 78-ї хвилини. Але Айвен Тоні за 9 хвилин оформив дубль, відродивши інтригу.

️ BUUUTTT ! Ivan Toney ??????



Remontada ? Il reste 15 minutes



79’ | Al Ahli 1 - 3 Al Hilal pic.twitter.com/XkvVrsgBFq — SPL (@ActuSPL) September 19, 2025

️ BUUUTTT ! Doublé d’Ivan Toney ??????



LE MATCH DE FOUUUUU ! LES MINUTES DE FOU QUI NOUS ATTENDENT !!!!



87’ | Al Ahli 2 - 3 Al Hilal pic.twitter.com/EzdkZMWf17 — SPL (@ActuSPL) September 19, 2025

Довершив камбек Меріх Демірал у компенсований час. У підсумку – нічия 3:3.

️ BUUUTTT ! Merih Demiral



LSJDUDHDIDHEUSVDHIDIFHDUDUD LA REMONTADAAAAAAAAA D’AL AHLI MAIS QUEL MATCH DE FOUUUUUUUU !!!!!!



90+1’ | Al Ahli 3 - 3 Al Hilal pic.twitter.com/SsmA1PHyht — SPL (@ActuSPL) September 19, 2025

В іншому матчі ігрового дня Аль-Кадісія здолала вдома Аль-Халідж – 2:1. Рахунок відкрив екс-зірка Аталанти Матео Ретегі. Гості відповіли м'ячем колишнього нападника Борнмута та Евертона Джошуа Кінга. Зрештою перемогу Аль-Кадісії приніс м'яч Аль-Салема в компенсований час.

В третій зустрічі п'ятниці Аль-Шабаб, який на правах оренди покинув Георгій Бущан, розписав нульову нічию з Аль-Фейхою – 0:0. Екс-конкурент українця на воротарській позиції 38-річний бразилець Марсело оформив другий кліншит поспіль після того, як Бущан в першому турі пропустив 4 голи від Аль-Халіджа.

Аль-Хіляль вирвав нічию проти Аль-Кадісії – гол невдахи Ліверпуля, рятівний пенальті гравця збірної Португалії