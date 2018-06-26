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Саудівська Аравія – Єгипет: Салах лише з другої спроби потрапив у стартовий склад "фараонів"

12:15 468 Читать на русском
Саудівська Аравія – Єгипет: Салах лише з другої спроби потрапив у стартовий склад "фараонів"
Мохамед Салах

Перед матчем 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 Саудівська Аравія – Єгипет (2:1) вийшла плутанина зі стартовим складом "фараонів".

Лідер збірної Єгипту Мохамед Салах спочатку не потрапив у стартовий склад своєї команди. Принаймні, офіційний Twitter "фараонів" за годину до матчу з Саудівською Аравією опублікував стартову одинадцятку, де не було головної зірки збірної.

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Однак після цього пост був швидко видалений та замість нього опублікований стартовий склад вже з Салахом. Більше того, у новому пості було повідомлення "Просимо вибачення за помилку", інформує Daily Mail.

Деякі фанати не вважають цей конфуз випадковістю. Раніше повідомлялося, що Мохамед Салах роздумує над можливістю покинути збірну Єгипту після присвоєння йому звання почесного громадянина Чеченської республіки. Футболісту нібито не сподобалось, що Рамзан Кадиров використовує його для формування власного політичного портрету.

Стартовий склад збірної Єгипту без Салаха:

ЧС 20183 тур

Саудівська Аравія - Єгипет: Понеділок 25 червня 2018

Саудівська Аравія
Матч завершено
2 : 1
Єгипет
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Теги
ЧС 2018 Єгипет Єгипет Саудівська Аравія - Єгипет Мохамед Салах Мохамед Салах
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