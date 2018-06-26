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Саудівська Аравія – Єгипет: Салах – гравець матчу

25 червня 19:35 4446 Читать на русском
Саудівська Аравія – Єгипет: Салах – гравець матчу
Мохамед Салах / Фото: ФІФА

Форвард збірної Єгипту та автор першого гола у матчі Мохамед Салах став найкращим гравцем поєдинку.

Саудівська Аравія зуміла вирвати перемогу у матчі проти Єгипту.

Саудівська Аравія – Єгипет – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Найкращим гравцем матчу став єгиптянин Мохамед Салах, який відкрив рахунок у грі, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Зазначимо, що це був останній матч для обох команд на чемпіонаті світу-2018.

ЧС-2018: Саудівська Аравія на останніх хвилинах здолала Єгипет

ЧС-2018 3 тур

Саудівська Аравія - Єгипет: Понеділок 25 червня 2018

Саудівська Аравія
Матч завершено
2 : 1
Єгипет
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Теги
ЧС 2018 Мохамед Салах Мохамед Салах Єгипет Єгипет Саудівська Аравія - Єгипет
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