Саудівська Аравія – Єгипет: Салах – гравець матчу

Форвард збірної Єгипту та автор першого гола у матчі Мохамед Салах став найкращим гравцем поєдинку.

Саудівська Аравія зуміла вирвати перемогу у матчі проти Єгипту.

Саудівська Аравія – Єгипет – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Найкращим гравцем матчу став єгиптянин Мохамед Салах, який відкрив рахунок у грі, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Зазначимо, що це був останній матч для обох команд на чемпіонаті світу-2018.

ЧС-2018: Саудівська Аравія на останніх хвилинах здолала Єгипет