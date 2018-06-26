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Саудівська Аравія – Єгипет: післяматчева прес-конференція Хуана Антоніо Піцці

25 червня 21:46 159 Читать на русском
Саудівська Аравія – Єгипет: післяматчева прес-конференція Хуана Антоніо Піцці
Хуан Антоніо Піцці / фото: ФІФА

Головний тренер Саудівської Аравії Хуан Антоніо Піцці прокоментував результат матчу групового етапу ЧС-2018 проти Єгипту.

"До першого гола ми майже не помилялися в обороні, але допустили неточність, коли забив Мохамед Салах. Потім ми повернули контроль над м'ячем і володіли ініціативою. Матч був досить відкритим, всі хотіли виграти і було багато простору. Ми заслужили цю перемогу.

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Ми не чекали, що так зіграємо з Росією. Ми хотіли перемогти, але різні фактори нам завадили. Ми не змогли пристосуватися до гри. Нас застали зненацька. Не вважаю що там була невдача. Для нас була честь зіграти з господарями в матчі відкриття, але не все вийшло. Гравці насолоджувалися чемпіонатом світу. У нас є недоліки, нам чогось не вистачає, але ми намагаємося їх компенсувати.

Моє майбутнє – це рішення федерації футболу Саудівської Аравії, а не моє. Думаю, воно буде прийняте через кілька днів. Я задоволений гравцями. Сподіваюся, все вирішиться добре", – цитує Пицці ТАСС.

ЧС-2018 3 тур

Саудівська Аравія - Єгипет: Понеділок 25 червня 2018

Саудівська Аравія
Матч завершено
2 : 1
Єгипет
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Теги
ЧС 2018 Саудівська Аравія Саудівська Аравія Хуан Антоніо Піцці Хуан Антоніо Піцці Саудівська Аравія - Єгипет
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