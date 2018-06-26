Саудівська Аравія – Єгипет: 45-річний голкіпер Ель-Хадарі став найбільш віковим гравцем в історії чемпіонатів світу

Голкіпер збірної Єгипту Ессам Ель-Хадарі вийде у стартовому складі матчу 3 туру чемпіонату світу-2018 проти Саудівської Аравії.

Голкіпер збірної Єгипту Ессам Ель-Хадарі став найбільш віковим гравцем в історії чемпіонатів світу.

Саудівська Аравія – Єгипет: стартові склади на матч ЧС-2018

Воротар вийде на поле у матчі з Саудівською Аравією у віці 45 років та 161 день. Він є старшим за трьох тренерів на ЧС-2018: Младена Крстаїча, Аліу Сіссе та Роберто Мартінеса, повідомляє Opta.

Ель-Хадарі побив рекорд Мондрагона, який вийшов на поле в матчі Мундіалю у віці 43 років.

Матч Саудівська Аравія – Єгипет розпочнеться о 17:00. Обидві команди втратили шанси на вихід з групи.