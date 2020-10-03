Чемпіонат Італії 2020/21, 3-й тур

Сассуоло – Кротоне – 4:1

Голи: Берарді, 19, Капуто, 58 (пен), 85, Локателлі, 90+3 – Сімі, 49 (пен)

Удінезе – Рома – початок о 21:45

Кротоне завітав у гості до Сассуоло. Господарі відкрили рахунок на 19-й хвилині. Це Берарді отримав передачу під удар від Дефреля і технічно пробив низом під праву стійку – голкіпер зумів лише провести м'яч поглядом. Більше цікавих моментів у першому таймі не відбулось і команди пішли на перерву за мінімальної переваги Сассуоло.

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На початку другого тайму Бурабія, у межах штрафного майданчика, запізно пішов у відбір і привіз одинадцятиметровий. Його реалізував Сімі – кіпер не зумів вгадати напрямок удару. На 58-й рефері призначив ще один пенальті, але цього разу вже у ворота Кротоне. Капуто не змарнував можливість і точним ударом у правий нижній кут вивів Сассуоло уперед. Трохи згодом, на 85-й, перевагу збільшив той же Капуто, який отримав чудову розрізну від Берарді, вийшов віч-на-віч із голкіпером та красиво його перекинув. Під завісу зустрічі ще й Локателлі скористався непорозумінням двох захисників і збільшив перевагу до розгромної. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нищівну поразку Кротоне – 4:1.

Сассуоло не програє вже 3-тю гру поспіль і піднімається на першу сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 7-м пунктів, натомість Кротоне зазнає 3-ї поразки і займає 20-те місце, не здобувши жодного залікового балу.

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