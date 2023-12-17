У неділю 16-й тур чемпіонату Італії продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 16-й тур

Удінезе – Сассуоло – 2:2

Голи: Лукка, 36, Перейра, 55 – Берарді, 74 (п.), 88 (п.)

Вилучення: Пайєро, 59 (Удінезе, червона картка)

Фіорентина – Верона – 1:0

Гол: Белтран, 79

Нереалізований пенальті: Джуріч, 3 (Верона)

Болонья – Рома – початок матчу о 19:00

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Удінезе на своєму полі втратив перемогу над Сассуоло. Хоча для "б'янконері" все починалось більш ніж чудово. Попри перевагу гостей фріульці пішли на перерву перемагаючи, а по перерві подвоїли свою перевагу. З ніг на голову все перевернуло вилучення Пайєро в середині другого тайму.

Сассуоло зумів скористатись чисельною перевагою, змусивши господарів фолити. Двох разів виявилось достатньо – Берарі обидва рази з пенальті зробив рахунок рівним. Між цими пострілами був ще удар Феррарі, який влучив у стійку господарів. Нічия залишила обидві команди в нижній частини турнірної таблиці, а Удінезе не знає смаку перемог вже 5 матчів.

Фіорентина ледь не зганьбилась з Вероною. Вже на 2-й хвилині Террачано завалив суперника у власному штрафному і арбітр вказав на позначку. До м'яча підійшов Джуріч, але кіпер "фіалок" зумів реабілітуватися за свій фейл.

В середині тайму Нзола вивів господарів вперед, але гол було скасовано. Цікаво, що до перерви гості перестріляли суперника у 13 разів (1 удар флорентійців проти 13 пострілів Верони). Після відпочинку господарі додали і наприкінці зустрічі таки зуміли розпакувати ворота Монтіпо. Мінімальна перемога підняла Фіорентину у топ-5 Серії А, Верона залишилась передостанньою.

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