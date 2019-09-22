Сассуоло вдома розгромив СПАЛ: 4-й тур Серії А, матчі неділі

У першому поєдинку неділі Сассуоло здолав СПАЛ. Рахунок та звіт матчу читайте на Футбол 24.

Серія А, 4-й тур

Сассуоло – СПАЛ – 3:0

Голи: Капуто, 26, 45+2, Дункан, 50

Болонья – Рома – початок матчу о 16:00

Лечче – Наполі – початок матчу о 16:00

Сампдорія – Торіно – початок матчу о 16:00

Аталанта – Фіорентина – початок матчу о 19:00

Сассуоло вдома приймав СПАЛ. На старті поєдинку команди взяли трохи часу на розвідку опонента, користь з якої більше отримали господарі. Уже на 26-й хвилині Капуто у стрімкій атаці залишився ніким не прикритим, отримав пас від Дефреля та легко покотив круглого у правий кут, а на другій доданій хвилині першого тайму він же й подвоїв перевагу, розстрілявши ворота після класної скидки головою від Берарді. У дебюті другого тайму той таки Берарді зробив всю роботу сам, обігравши і захисників, і голкіпера, й віддав на Дункана, якому залишалось забити у порожні ворота. Зрештою, цього виявилось більш, ніж достатньо для підсумкової перемоги – 3:0

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