Чемпіонат Італії 2020/21, 4-й тур

Болонья – Сассуоло – 3:4

Голи: Соріано, 10, Сванберг, 39, Орсоліні, 60 – Берарді, 18, Джурічіч, 64, Капуто, 70, Тамеясу, 77 (автогол)

Спеція – Фіорентина – початок о 16:00

Торіно – Кальярі – початок о 16:00

Удінезе – Парма – початок о 19:00

Рома – Беневенто – початок о 21:45

Болонья у рідних стінах зустрічалась із Сассуоло. Господарі відкрили рахунок на 10-й хвилині. Орсоліні віддав чудову розрізну у вільну зону, куди від захисників відірвався Паласіо – ідеальна скидка під удар на Соріано і у голкіпера практично не було шансів. Трохи згодом, неочікуваним для голкіпера ударом з дальньої дистанції зрівняв Берарді. Під завісу тайму підопічні Сініші Міхайловіча розіграли блискучу комбінацію у швидкий пас, яка завершилась ударом Сванберга повз голкіпера – 2:1.

"Я був голодний і відразу показав це": Ібрагімовіч – про свою феєрію у дербі проти Інтера

У другому таймі Орсоліні збільшив первагу, але гравців Сассуоло це тільки розлютило і всього за десять хвилин вони зрівняли. Спочатку Джурічіч холоднокровно вирішив вихід віч-на-віч, а потім Капуто, під час розіграшу кутового, головою поклав ще один. На 77-й простріл у штрафний майданчик собі у ворота зрізав Тамеясу і гості вийшли уперед. Цей гол став останнім у зустрічі.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ