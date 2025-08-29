У п'ятницю, 29 серпня, стартував другий тур Серії А. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

Серія А, 2-й тур

Кремонезе – Сассуоло – 3:2

Голи: Терраччано, 37, Васкес, 39, Де Люка, 90+3 – Пінамонті, 65, Берарді, 73 (пен)

Лечче – Мілан – початок о 21:45

Довбик шокований жорстким вердиктом від Гасперіні – наставник пояснив позицію, два імениті клуби можуть цим скористатись

Кремонезе у першому таймі вдало скористався своїми моментами. За дві хвилини рахунок на табло вже був 2:0 на користь господарів поля. Терраччано забив після подачі кутового, а Васкес забив в наслідок класної атаки.

Утім, по перерві Сассуоло зуміло перевернути гру. Пінамонті дочекався помилки оборони Кремонезе, а Берарді реалізував пенальті. У компенсований час Кремонезе вирвав перемогу завдяки 11-метровому. Де Люка не схибив з позначки.