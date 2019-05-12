Наполі не без проблем здолав СПАЛ, Сампдорія поступилась Емполі: 36-й тур Серії А, матчі неділі

В рамках 36-го туру чемпіонату Італії СПАЛ поступився Наполі, Емполі переміг Сампдорію, Фрозіноне програв Удінезе, а Торіно переміг Сассуоло. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 36-й тур

Торіно – Сассуоло – 3:2

Голи: Белотті, 56, Дзадза, 81, Белотті, 82 – Бурабія, 27, Лірола, 71

Незабитий пенальті: Белотті, 17 (Торіно)

Вилучення: Бурабія, 28 (Сассуоло)

Сампдорія – Емполі – 1:2

Голи: Квальярелла, 90+1 (пен.) – Фаріас, 56, Ді Лоренцо, 75

Незабитий пенальті: Капуто, 75 (Емполі)

Фрозіноне – Удінезе – 1:3

Голи: Діонізі, 85 – Окака Чука, 11, Самір, 41, Окака Чука, 45

СПАЛ – Наполі – 1:2

Голи: Петанья, 84 (пен.) – Аллан, 49, Руй, 88

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Перший матч неділі 36-го туру Серії А відкривали Торіно та Сассуоло. Головні єврокубкові конкуренти туринців – Аталанта, Лаціо і Мілан – свої вчорашні матчі виграли. Тож сьогодні "гранатовим" обов’язково треба було перемагати міцного середняка чемпіонату – Сассуоло. Вже на сімнадцятій хвилині суддя зупинив гру і скористався системою VAR аби пересвідчитись, що Франческо Маньянеллі зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Пенальті взявся виконувати Андреа Белотті, однак після його пострілу м’яч влучив у поперечину. Через шість хвилин травми зазнав Крістіан Ансальді і Вальтер Маццаррі був змушений робити швидку незаплановану заміну. Героєм і одночасно антигероєм першого тайму став Мехді Бурабія: на 27-й хвилині він відкрив рахунок у матчі, а вже за мить отримав другу жовту картку (за надто бурхливе святкування голу) і був вилучений з поля. На 56-й хвилині Андреа Белотті з подачі Лоренцо Де Сільвестрі зрівняв рахунок у матчі. Однак за п’ятнадцять хвилин Поль Лірола знову вивів "чорно-зелених" вперед. Та наприкінці матчу Торіно протягом двох хвилин забив двічі і зафіксував на табло свою перемогу. Після цієї перемоги Торіно набрав 60 очок і піднявся на шосту сходинку, Сассуоло з 42-ма пунктами залишився на десятому місці.

В іншому матчі Сампдорія приймала Емполі. "Блучерк’яті", не виправдавши сподівань вболівальників, випали з боротьби за єврокубки тож просто догравали сезон. Натомість Емполі веде відчайдушну боротьбу за виживання, тому у цьому матчі не мала права на помилку. Перший тайм голів не приніс і запам’ятався лише ударом у стійку воріт Крістіана Делль'Орко. На 56-й хвилині Дієго Фаріас після передачі Хамеда Траоре вивів Емполі вперед. На 75-й хвилині арбітр призначив одинадцятиметровий удар за фол Лоренцо Тонеллі проти суперника. З ударом Франческо Капуто голкіпер впорався, однак першим на добиванні був Джованні Ді Лоренцо. На першій доданій хвилині суддя призначив ще один пенальті, але вже у ворота Емполі. Його чітко реалізував Фабіо Квальярелла. Після цього матчу Сампдорія з 49 очками залишилась на дев’ятому місці, Емполі набрав 35 пунктів і піднявся на сімнадцяту сходинку.

Удінезе у гостях прагнув відібрати три очки у Фрозіноне, аби залишитись в Серії А. Бо якщо "канаркам" вже ніщо не могло допомогти, то майбутнє "зебр" було у їхніх руках. На 11 хвилині Стефано Окака Чука відкрив рахунок у матчі. А під кінець тайму спочатку Соуза Самір, а згодом Окака Чука зробили рахунок розгромним. За п’ять хвилин до закінчення матчу Федеріко Діонізі один м’яч відквитав. Успіх у цьому матчі приніс Удінезе 37 очок та шістнадцяту сходинку, Фрозіноне з 24 пунктами залишився передостаннім.

У грі, яка для обох команд нічого не вирішувала і мала майже товариський статус, СПАЛ зустрічався з Наполі. "Партенопейці" тиснули увесь перший тайм, однак вразити ворота суперника не змогли. Та вже на початку другого тайму Маркес Аллан після передачі Аміна Юнеса вивів свою команду вперед. Наприкінці матчу Андреа Петанья з пенальті рахунок зрівняв. А за дві хвилини до закінчення гри Маріо Руй подарував Наполі перемогу, вразивши ворота суперника. СПАЛ після поразки з 42 очками залишився на одинадцятому місці, а Наполі набрав 76 пунктів і укріпився на другій позиції.

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