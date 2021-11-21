Чемпіонат Італії 2021/22, 13-й тур

Сассуоло – Кальярі – 2:2

Голи: Скамакка, 37, Берарді, 52 (пен) – Кейта, 40, Ж. Педро, 56 (пен)

Болонья – Венеція – початок о 16:00

Салернітана – Сампдорія – початок о 16:00

Прогрму дня відкривав поєдинок між Сассуоло та Кальярі. "Нероверді" відкрили рахунок на 37-й хвилині внаслідок шикарної передачі від Берарді на хід Скамацці. Джанлука увірвався на правий край штрафного й майстерно пробив точно під ближню стійку, однак всього через три хвилини Кейта відновив статус-кво – і як відновив! Бальде прийняв подачу з правого флангу й боковими ножицями пробив у дев'ятку з рикошетом від поперечки. 1:1.

На початку другого тайму Сассуоло вдруге вийшов вперед завдяки пенальті, який реалізував Берарді. Втім, всього через чотири хвилини острів'яни зрівняли рахунок зі свого 11-метрового – відзначився Жоау Педро. Після цього команди розмінялися ще кількома хорошими моментами, але вирвати перемогу нікому так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нічию. Кальярі залишився на дні таблиці з 5-матчевою безвиграшною серією.

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