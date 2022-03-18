В рамках програми дня у 30 турі Серії А провели два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2021/22, 30-й тур

Сассуоло – Спеція – 4:1

Голи: Берарді, 17 (пен), 48, Айхан, 78, Скамакка, 81 – Верде, 36

Дженоа – Торіно – 1:0

Гол: Портанова, 14

Вилучення: Естігор, 24 (Дженоа)

Спеція завдяки асисту Коваленка тиждень тому здолала Кальярі, перервавши 5-матчеву безвиграшну серію й відірвавшись від зони вильоту на 7 очок, тож починати нову невдалу серію підопічні Тьяго Мотти явно не бажали. Щоправда, суперник у них був серйозним – Сассуоло в останніх 5 турах відібрав очки у Роми, бив Фіорентину й переграв Інтер. Під такого опонента гості випустили нашого Коваленка одразу в стартовий склад.

На жаль, саме Віктор поклав початок розгрому своїй команді, давши Фреттезі увірватись у власний штрафний з глибини, а потім сфоливши. Арбітр призначив пенальті, а Берарді реалізував його – 1:0. Через 20 хвилин Верде зрівняв рахунок красивим ударом в дальню дев'ятку, причому Коваленко віддав хороший передгольовий пас. 1:1!

Щастя Спеції тривало недовго. Вже на старті другого тайму Берарді оформив дубль, забивши свій 100-й гол за Сассуоло в еліті. Лишень 4 футболісти серед клубів Серії А у поточному сезоні також мають 100+ голів у чемпіонаті за свій клуб – це Іммобіле (144), Мертенс (109) та Квальярелла (100).

Під кінець другого тайму господарі дотиснули Спецію. На 78-й хвилині третій м'яч у ворота гостей провів Айхан, а на 81-й справу до розгрому довів свіжий Скамакка. 4:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Коваленко відіграв від свистка до свистка.

Дженоа під керівництвом наступника Андрія Шевченка – Александра Блессіна – не програли жодного матчу, але й не виграли. Генуезці розписали 7 поспіль нічиїх із сумарним рахунком 2:2, однак навряд чи вони бажали піти на якийсь світовий рекорд. У домашньому матчі проти Торіно "грифонам" була потрібна тільки перемога.

Перший тайм виявився досить неоднозначним для господарів. З одного боку, їм вдалося забити ранній гол зусиллями Портанови й відправитись на перерву за мінміальної переваги в рахунку. З іншого – вже на 24-й хвилині Дженоа залишилась у меншості, адже Естігор отримав дві жовті картки.

Здавалося, що з таким розкладом генуезці приречені, однак нічого страшного не сталось. Господарі впевнено вели гру, майже нічого не дозволяючи Торіно. Щоправда, "грифони" й самі мало створювали, але це не завадило їм здобути перемогу (1:0) – першу в Серії А з 12 вересня. Першу за 26 матчів. Першу після 7 поспіль нічиїх. Першу з новим тренером.

"Зараз мені гірше, ніж у Києві під бомбами": Де Дзербі визначився з майбутнім у Шахтарі та "наїхав" на російський спорт