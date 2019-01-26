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Сассуоло розгромив Кальярі: 21 тур Серії А, матчі суботи

18:02 17 Читать на русском
Сассуоло розгромив Кальярі: 21 тур Серії А, матчі суботи

В рамках 21 туру Серії А Сассуоло розгромно переміг Кальярі. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 21 тур

Сассуоло – Кальярі – 3:0

Голи: Локателлі, 9, Бабакар, 45+4, (пен), Матрі, 87

Сампдорія – Удінезе – початок матчу о 19:00

Сассуоло вдома розтрощив Кальярі. Вже на 9 хвилині Локателлі відкрив рахунок в матчі, а перед самою перервою Бабакар подвоїв перевагу ударом з пенальті. А в другому таймі Матрі поставив крапку в матчі, забивши після виходу на заміну.

Завдяки цій перемозі Сассуоло набрав 29 очок та піднявся на 9 місце, Кальярі з 21 пунктом залишився на 13 позиції.

Італія21 турЛуїджі Ферраріс (Генуя)

Сампдорія - Удінезе: Субота 26 січня 2019

Сампдорія
до матчу
30
хв
Удінезе
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Теги
Італія Сампдорія - Удінезе Сассуоло - Кальярі Кальярі Кальярі Удінезе Удінезе Сампдорія Сампдорія Сассуоло Сассуоло
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