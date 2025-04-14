Визначилася перша команда, яка вийшла до Серії А з нижчого дивізіону за підсумками поточного сезону.

Італійський клуб Сассуоло повернувся до Серії А. Команда Фабіо Гроссо оформила чемпіонство у Серії В за 5 турів до кінця сезону.

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У доробку команди 75 очок після 33-х турів чемпіонату, "чорно-зелені" здобули 23 перемоги, зазнали чотирьох поразок та 6 разів зіграли внічию у поточному сезоні. На другому місці турнірної таблиці перебуває Піза, у якої 66 набраних балів, Спеція з 59 очками третя.

Минулого сезону Сассуоло виступав у найвищому дивізіоні Італії, проте за його підсумками опинився на передостанній позиції та понизився в класі. Додамо, що за свою історію Сассуоло перемагав у Серії С у 2008 році та у Серії В у 2013-му.

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