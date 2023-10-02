У Серії А відбуваються матчі 7 туру. Торіно та Верона не змогли визначити сильнішого.

Італія. Серія А, 7 тур

Торіно – Верона – 0:0

Сассуоло – Монца – 0:1

Гол: Коломбо, 66

Сассуоло за останній тиждень переграв Інтер і Ювентус, а сьогодні перед власними вболівальниками програв Монці. У середині другого тайму оборона Сассуоло провалилася, а гості забили переможний гол. Коломбо виграв боротьбу на фланзі зблизився з воротами та переграв голкіпера. Після чого присвятив гол травмованому Капрарі. Наприкінці зустрічі Коломбо оформив дубль, але VAR скасував взяття воріт.

Монца набрала 9 очок і наздогнала Сассуоло в турнірній таблиці на 10-12 місцях. Стільки ж балів у активі Торіно. Туринська команда розписала нульову нічию з Вероною.