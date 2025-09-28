У рамках недільної програми дня в 5-му турі італійської Серії А 2025/26 було проведено п'ять матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2025/26, 5-й тур

Сассуоло – Удінезе – 3:1

Голи: Лор'янте, 8, Коне, 12, Янноні, 81 – Девіс, 55

Рома – Верона – початок о 16:00

Піза – Фіорентина – початок о 16:00

Лечче – Болонья – початок о 19:00

Мілан – Наполі – початок о 21:45

Сассуоло у рідних стінах здобув другу перемогу в чемпіонаті, здолавши Удінезе. "Нероверді" оформили перевагу в два голи ще до 12-ї хвилини – героєм став Арман Лор'янте, який за чотири хвилини забив красивий гол і асистував Коне. Варто відзначити і гольову передачу Берарді, якому за п'ять турів вдалося зробити 1+2.

Фріульці відіграли один гол в середині другого тайму, однак останнє слово залишилось за господарями. На 81-й хвилині Янноні встановив остаточний рахунок – 3:1. Удінезе зазнав другої поспіль поразки й залишився десятим, а Сассуоло піднявся на дванадцяту сходинку.

