Генеральний директор Сассуоло Джованні Карневалі зізнався, що у клубі хочуть пролонгувати співпрацю з нинішнім наставником Роберто Де Дзербі. Його нібито прагне бачити Шахтар на місці Луїша Каштру.

"У мене немає сумнівів, що на нього є попит від великих клубів, він – сильний тренер. Незабаром ми з ним поговоримо, ми маємо намір продовжити працювати разом.

Шахтар розпочав переговори з Де Дзербі, – TMW

Ми розуміємо один одного з півслова, тому що у нас чудові стосунки. Де Дзербі – прекрасна людина, і при ухваленні рішення, якщо воно має змінитися, він оцінить безліч аспектів, останній з яких – фінансовий", – цитує Карневалі CalcioMercato.

Нагадаємо, за інформацією італійських ЗМІ "гірники" перебувають на просунутій стадії перемовин із Роберто Де Дзербі. Він очолює Сассуоло з 2018-го, а контракт завершується влітку. "Чорно-зелені" під керівництвом італійця другий сезон поспіль йдуть на 8 сходинці. До слова, також на місце Каштру у Шахтар сватали Массіміліано Аллегрі.

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