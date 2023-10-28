Італія, Серія А, 10-й тур

Сассуоло – Болонья – 1:1

Голи: Болока, 44 – Зіркзеє, 3

Лечче – Торіно – початок матчу о 19:00

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У першому матчі дня Сассуоло на своєму полі розійшовся миром з Болоньєю. Зіркзеє вже на четвертій хвилині вийшов сам на сам з голкіпером і вивів гостей вперед. "Червоно-сині" продовжили тиснути, натомість суперника зробив ставку на удари, якість яких змушувала бажати кращого. Зрештою, за хвилину до завершення тайму Болока з далекої відстані зумів поцілити у лівий кут, відновивши статус-кво.

По перерві малюнок гри не змінився: господарі більше били, а гості більше контролювали м'яч. На 80-й хвилині Зіркзеє зумів оформити дубль, встигнувши першим на добивання, але клятий офсайд вкрав у нього гол. Зрештою, все завершилось нічиєю: Сассуоло з 11-ма очками залишився одинадцятим, а Болонья піднялась на сьому сходинку, набравши 15 балів.

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