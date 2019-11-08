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Сассуоло легко обіграв Болонью – команда Міхайловіча програла третій матч поспіль

8 листопада 23:39 28 Читать на русском
Сассуоло легко обіграв Болонью – команда Міхайловіча програла третій матч поспіль
Франческо Капуто / Getty images

Сассуоло на власному полі обіграв Болонью в рамках 12-го туру Серії А . Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

34’ Франческо Капуто
68’ Жеремі Бога
75’ Франческо Капуто
 
Рікардо Орсоліні 70’
34’ Франческо Капуто
68’ Жеремі Бога
70’ Рікардо Орсоліні
75’ Франческо Капуто

Болонья продовжує обходитися без Сініші Міхайловіча на лаві для запасних. Наставник "россоблу" проходить курс хіміотерапії в рамках лікування від лейкемії. На жаль, це позначилося на результатах команди – одна перемога в останніх десяти матчах.

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Болонья цілком може жалітися на нефарт. Перший тайм поєдинку проти Сассуоло був цілком рівним, але господарям вдалося забити курйозний гол на 34-й хвилині. Після низки спроб пробити Скорупскі та серії рикошетів Франческо Капуто вдалося відправити м'яч у сітку.

У другому таймі Сассуоло заграв трохи активніше і закономірно забив ще двічі – Жеремі Бога записав у свій актив гол, а Капуто оформив дубль. Гості спромоглися відповісти лише точним ударом Орсоліні.

Після звітного туру Сассуоло набрав 13 очок та піднявся на 11-е місце в турнірній таблиці Серії А. У Болоньї залишилося 12 пунктів, "россоблу" розташувалися на 14-у рядку.

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Сассуоло - Болонья Болонья Болонья Сассуоло Сассуоло Італія
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