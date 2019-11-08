Сассуоло легко обіграв Болонью – команда Міхайловіча програла третій матч поспіль

Сассуоло на власному полі обіграв Болонью в рамках 12-го туру Серії А . Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Болонья продовжує обходитися без Сініші Міхайловіча на лаві для запасних. Наставник "россоблу" проходить курс хіміотерапії в рамках лікування від лейкемії. На жаль, це позначилося на результатах команди – одна перемога в останніх десяти матчах.

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Болонья цілком може жалітися на нефарт. Перший тайм поєдинку проти Сассуоло був цілком рівним, але господарям вдалося забити курйозний гол на 34-й хвилині. Після низки спроб пробити Скорупскі та серії рикошетів Франческо Капуто вдалося відправити м'яч у сітку.

У другому таймі Сассуоло заграв трохи активніше і закономірно забив ще двічі – Жеремі Бога записав у свій актив гол, а Капуто оформив дубль. Гості спромоглися відповісти лише точним ударом Орсоліні.

Після звітного туру Сассуоло набрав 13 очок та піднявся на 11-е місце в турнірній таблиці Серії А. У Болоньї залишилося 12 пунктів, "россоблу" розташувалися на 14-у рядку.