Аталанта розписала нічию з Сассуоло (1:1) в рамках 34 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Руслан Маліновський записав у свій актив чергову результативну дію. Цього разу хавбек Аталанти віддав результативний пас на Робіна Госенса, який відкрив рахунок в матчі проти Сассуоло.

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Зауважимо, що Аталанта з 22-ї хвилини звітного матчу грала у меншості після вилучення голкіпера П'єрлуїджі Голліні. Це і стало однією з причин, чому бергамаски не втримали переможний рахунок – Беррарді зрівняв з пенальті. Ще один гол Сассуоло скасував VAR, а Мурієль наприкінці не реалізував пенальті.

Додамо, що Маліновський продовжив свою результативну серію до семи матчів поспіль, у яких футболіст віддав уже шість асистів та забив три голи.

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