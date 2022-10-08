Сассуоло – Інтер – 1:2 – відео голів та огляд матчу
20:16 - Читать на русском
Інтер вирвав перемогу над Сассуоло в матчі 9-го туру Серії А та перервав серію з поразок. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Футбол 24.
Едін Джеко 45’
Едін Джеко 75’
45’ Едін Джеко
75’ Едін Джеко
Команди обмінялись небезпечними моментами у першому таймі, а рахунок відкрили "нерадзуррі" – Джеко з близької відстані проштовхнув м'яч у ворота.
Інтер завдяки дублю Джеко здолав Сассуоло – боснійський форвард перетнув позначку в 100 голів у Серії А
По перерві Фраттезі вирівняв положення, замкнувши класний навіс Рожеріо. Але Інтер дотиснув суперника – Джеко з метра замкнув навіс Мхітаряна.
Таким чином, Інтер набрав 15 очок та піднявся на 7 місце, Сассуоло з 12 пунктами лишився дев'ятим.
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