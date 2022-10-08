Інтер вирвав перемогу над Сассуоло в матчі 9-го туру Серії А та перервав серію з поразок. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Футбол 24.

Едін Джеко святкує один з голів / фото: ФК Інтер

Команди обмінялись небезпечними моментами у першому таймі, а рахунок відкрили "нерадзуррі" – Джеко з близької відстані проштовхнув м'яч у ворота.

Інтер завдяки дублю Джеко здолав Сассуоло – боснійський форвард перетнув позначку в 100 голів у Серії А

По перерві Фраттезі вирівняв положення, замкнувши класний навіс Рожеріо. Але Інтер дотиснув суперника – Джеко з метра замкнув навіс Мхітаряна.

Таким чином, Інтер набрав 15 очок та піднявся на 7 місце, Сассуоло з 12 пунктами лишився дев'ятим.