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Сассуоло – Аталанта – 1:4 – відео голів та огляд матчу

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Сассуоло – Аталанта – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Сассуоло – Аталанта – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Аталанта на виїзді легко обіграла Сассуоло в рамках 6-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

64’ Грегуар Дефрель
 
Алехандро Папу Гомес 7’
Робін Госенс 13’
Алехандро Папу Гомес 29’
Дуван Сапата 35’
7’ Алехандро Папу Гомес
13’ Робін Госенс
29’ Алехандро Папу Гомес
35’ Дуван Сапата
64’ Грегуар Дефрель

Рахунок на 6-й хвилині відкрив екс-хавбек Металіста Алехандро Гомес. На 13-й хвилині перевагу гостей збільшив Робін Госенс. Згодом Гомес оформив дубль. Ще до перерви Сапата зроби рахунок непристойним. У другому таймі гол престижу забив Грегуар Дефрель.

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Після звітного туру Аталанта, набравши 13 очок, піднялася на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Сассуоло має у своєму активі лише 6 пунктів і розташувався на 14-й сходинці.

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Аталанта Аталанта Сассуоло Сассуоло Італія Відеоновини Сассуоло - Аталанта
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