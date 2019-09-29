Сассуоло – Аталанта – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Аталанта на виїзді легко обіграла Сассуоло в рамках 6-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Рахунок на 6-й хвилині відкрив екс-хавбек Металіста Алехандро Гомес. На 13-й хвилині перевагу гостей збільшив Робін Госенс. Згодом Гомес оформив дубль. Ще до перерви Сапата зроби рахунок непристойним. У другому таймі гол престижу забив Грегуар Дефрель.

Аталанта з Маліновським знищила Сассуоло, Інтер у меншості переграв Сампдорію: 6-й тур Серії А, матчі суботи

Після звітного туру Аталанта, набравши 13 очок, піднялася на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Сассуоло має у своєму активі лише 6 пунктів і розташувався на 14-й сходинці.