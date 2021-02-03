Захисник Динамо Віталій Миколенко пожартував над своїм одноклубником Олександром Караваєвим під час одного з тренувань. Виконуючи вправу 28-річний півзахисник не втримав рівновагу і впав.

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"Якщо є проблеми з координацією, Саша може вас потренувати", – підписав відео курйозного моменту Миколенко на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Динамо продовжує підготовку до другої частини сезону в Туреччині. Попереду у підопічних Мірчі Луческу ще три спаринги: 4 лютого кияни зустрінуться з болгарським ЦСКА 1948, 7 лютого поміряються силами з північномакедонською Шкендією, а наступного дня зіграють з білоруським БАТЕ.

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