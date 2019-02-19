Саррі звільнять, якщо Челсі не виграє Кубок англійської ліги

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі втратить роботу в разі поразки в фіналі Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті.

Крісло під Мауріціо Саррі різко хитається. За інформацією The Guardian, італієць має лише один шанс на порятунок – Кубок англійської ліги.

"F*ck Sarriball", – вболівальники Челсі висловили своє невдоволення головному тренеру під час матчу проти МЮ

У разі поразки на Вемблі від Манчестер Сіті фахівець буде звільнений, остаточне рішення прийматиме Роман Абрамович.

Нагадаємо, Челсі вже встигнув вилетіти з Кубка Англії, поступившись вдома Манчестер Юнайтед (0:2).

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?