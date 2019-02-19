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Саррі звільнять, якщо Челсі не виграє Кубок англійської ліги

17:38 376 Читать на русском
Саррі звільнять, якщо Челсі не виграє Кубок англійської ліги
Мауріціо Саррі / Reuters

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі втратить роботу в разі поразки в фіналі Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті.

Крісло під Мауріціо Саррі різко хитається. За інформацією The Guardian, італієць має лише один шанс на порятунок – Кубок англійської ліги.

"F*ck Sarriball", – вболівальники Челсі висловили своє невдоволення головному тренеру під час матчу проти МЮ

У разі поразки на Вемблі від Манчестер Сіті фахівець буде звільнений, остаточне рішення прийматиме Роман Абрамович.

Нагадаємо, Челсі вже встигнув вилетіти з Кубка Англії, поступившись вдома Манчестер Юнайтед (0:2).

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?

Кубок англійської лігиФінал

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Сіті
до матчу
4
дн
:
23
год
:
42
хв
Челсі
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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Челсі Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Кубок англійської ліги Кубок англійської ліги 2018/19
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