Саррі зробив невтішний прогноз для італійських клубів у Лізі чемпіонів

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився очікуваннями від матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

"Ми – Ювентус. І кожен раз, коли ця команда виходить на поле, у неї є тільки одна мета – перемогти. Але ми також розуміємо, що є ще 10-12 команд, які думають в цьому ж руслі, і у яких такі ж ресурси, як у нас.

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Наразі я не вважаю, що італійські команди стануть фаворитами поточного розіграшу Ліги чемпіонів. За останні 20 років ми розгубили всі свої позиції. Вина за це лежить на всіх, хто пов'язаний з футболом – від президентів клубів до журналістів.

Думаю, що ми повинні поставитися до цього турніру з винятковою рішучістю, без будь-якої нелогічної фобії. Атлетіко – одна з команд, яка здатна виграти Лігу чемпіонів. Говорячи про інші, то зараз складно грати проти команд з АПЛ. Вони вкладають величезну кількість грошей в розвиток футболу", – цитує Саррі прес-служба УЄФА.

Вже сьогодні, 18 вересня, Ювентус зіграє з Атлетіко в рамках матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройде в Мадриді і розпочнеться о 22:00.

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