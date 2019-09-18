toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД ШАХТАР U-19 - МАНЧЕСТЕР СІТІ U-19 ДИНАМО - МАЛЬМЕ

Саррі зробив невтішний прогноз для італійських клубів у Лізі чемпіонів

17:02 601 Читать на русском
Саррі зробив невтішний прогноз для італійських клубів у Лізі чемпіонів
Мауріціо Саррі / фото: ФК Ювентус

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився очікуваннями від матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

 

"Ми – Ювентус. І кожен раз, коли ця команда виходить на поле, у неї є тільки одна мета – перемогти. Але ми також розуміємо, що є ще 10-12 команд, які думають в цьому ж руслі, і у яких такі ж ресурси, як у нас.

Коке: Матч Ліги чемпіонів проти Ювентуса не буде помстою для Атлетіко

Наразі я не вважаю, що італійські команди стануть фаворитами поточного розіграшу Ліги чемпіонів. За останні 20 років ми розгубили всі свої позиції. Вина за це лежить на всіх, хто пов'язаний з футболом – від президентів клубів до журналістів.

Думаю, що ми повинні поставитися до цього турніру з винятковою рішучістю, без будь-якої нелогічної фобії. Атлетіко – одна з команд, яка здатна виграти Лігу чемпіонів. Говорячи про інші, то зараз складно грати проти команд з АПЛ. Вони вкладають величезну кількість грошей в розвиток футболу", – цитує Саррі прес-служба УЄФА.

Вже сьогодні, 18 вересня, Ювентус зіграє з Атлетіко в рамках матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройде в Мадриді і розпочнеться о 22:00.

Роналду та Сімеоне готуються показати яйця, Клопп спробує взяти Неаполь, дебют Маліновського – головне в першому турі ЛЧ

blog_ava
Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів
08:00
16005
Теги
Ліга чемпіонів Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Атлетіко - Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
47
хв
Шахтар
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук